Российский боец Моххамед Хейбати поделился с «СЭ» ожиданиями от реваншного боя между Петром Яном и Анджамейном Стерлингом.

«Честно, Петр выиграл. Думаю, он возьмет реванш. Соперник — Стерлинг, как девочка, если честно. Но если Ян передо мной извинится — следующий бой он выиграет».

Моххамед Хейбати также рассказал, с кем он хочет провести следующий бой.

«Готов ли я бросить вызов Хайпу, который меня тяжелее? Мне он вообще не нужен, надо хорошего соперника. Емельяненко? Хороший мужчина, уважаю», — сказал Хейбати «СЭ».

Ранее, 7 марта, Петр Ян не смог защитить чемпионский титул в легчайшем весе (до 61,2 кг), так как нанес стоящему на коленях Стерлингу запрещенный удар в голову, и был дисквалифицирован.

(Илья Андреев)