Шлеменко раскритиковал Емельяненко: «Проиграл как ребенок»

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко подверг критике Александра Емельяненко, который в субботу на турнире AMC Fight Nights 106 проиграл в первом раунде бразильцу Марсио Сантосу (удушающий прием).

«Не ожидал, что Марсио так легко с ним разберется. Это было как с ребенком по сути, — сказал Шлеменко «СЭ». — Знаете, вот как раньше говорили «мешка из Бразилии привезли» — и его за 2 секунды кто-то уработал. Здесь похожая ситуация. Согласен, что бой был динамичным, но Александр Емельяненко, как он сказал про меня, даже шлепка не смог сделать по Марсио».

40-летний Емельяненко потерпел 9-е поражение в профессиональной карьере в ММА, на его счету также 28 побед и 1 ничья. Поединок с Марсио Сантосом стал для россиянина первым с июля 2020 года.