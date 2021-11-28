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Шлеменко раскритиковал Емельяненко: «Проиграл как ребенок»

Шлеменко раскритиковал Емельяненко за поражение от Марсио Сантоса
09:40
Александр Емельяненко. Фото Instagram
Александр Емельяненко. Фото Instagram
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Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко подверг критике Александра Емельяненко, который в субботу на турнире AMC Fight Nights 106 проиграл в первом раунде бразильцу Марсио Сантосу (удушающий прием).

«Не ожидал, что Марсио так легко с ним разберется. Это было как с ребенком по сути, — сказал Шлеменко «СЭ». — Знаете, вот как раньше говорили «мешка из Бразилии привезли» — и его за 2 секунды кто-то уработал. Здесь похожая ситуация. Согласен, что бой был динамичным, но Александр Емельяненко, как он сказал про меня, даже шлепка не смог сделать по Марсио».

40-летний Емельяненко потерпел 9-е поражение в профессиональной карьере в ММА, на его счету также 28 побед и 1 ничья. Поединок с Марсио Сантосом стал для россиянина первым с июля 2020 года.

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Илья Андреев все материалы автора
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