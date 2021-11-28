Менеджер Емельяненко после боя с Сантосом: «Мы поможем Александру, чтобы он не сорвался»

Менеджер Александра Емельяненко Азамат Бостанов поможет бойцу не сорваться после поражения от бразильца Марсио Сантоса.

«Есть склонность [к распитию алкоголя]? Да, есть. Мы будем рядом, — сказал Бостанов «СЭ». — Мы поможем сделать так, чтобы этого не было. Я каждый день не контролирую его, а каждый день нахожусь рядом. Нет такого, что я его контролирую. Я что, его запираю дома, сажаю на цепь? Я его считаю своим близким другом. Мы не оставим его в сложной ситуации. Мы будем с ним вне зависимости от того, выигрывает он или проигрывает».

Емельяненко провел бой против средневеса Марсио Сантоса на турнире AMC Fight Nights 106, который прошел 27 ноября в Сыктывкаре. Россиянин потерпел поражение от бразильца удушающим приемом в первом раунде.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. У 32-летнего Сантоса — 17 побед, 6 поражений и 1 ничья.