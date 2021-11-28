Емельяненко извинился за поражение от Сантоса и вновь вспомнил слова брата Федора

Российский тяжеловес Александр Емельяненко сделал заявление после поражения от бразильца Марсио Сантоса.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые. В первую очередь хочу принести свои извинения всем моими болельщиками, которых я не смог вчера обрадовать своей победой. Также я хочу поблагодарить вас за многочисленные слова поддержки — я вижу все сообщения. Спасибо большое каждому из вас! Как говорит мой брат Фёдор: кто не падал, тот не поднимается!», — написал Емельяненко в своем Instagram.

Емельяненко и Сантос провели бой на турнире AMC Fight Nights 106, который прошел 27 ноября в Сыктывкаре. Россиянин проиграл удушающим приемом в первом раунде.

На счету 40-летнего Емельяненко 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. У 32-летнего Сантоса — 17 побед, 6 поражений и 1 ничья.