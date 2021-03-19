Минеев предостерег болельщиков Исмаилова

Чемпион Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев в интервью «СЭ» выразил мнение, что на турнире, где пройдет его бой с Магомедом Исмаиловым, наверняка будут драки. Поединок Минеева и Исмаилова запланирован на сентябрь — на шоу Fight Nights.

— На бое будет много болельщиков Маги. Будете просить дополнительные меры безопасности, чтобы после боя никто не заскочил в клетку — чтобы спокойно покинуть зал?

— Думаю, здесь нужно, наоборот, болельщикам Маги быть осторожнее. Та масса людей, которая стоит за мной, тоже хочет реванша после того, как не смогла поучаствовать в том, что произошло 24 декабря. Не считаю нужным ограничивать народ. Хотят подраться — пусть подерутся.

— Тогда могут и беспорядки начаться.

— Ну тогда можно не проводить этот бой. Все, наша история выходит за пределы клетки.

— То есть вы согласны с тем., что могут быть драки?

— Согласен, не то слово, но я понимаю, что это неизбежно.

В октябре 2018 года бой между Минеевым и Исмаиловым закончился вничью. В декабре 2020-го после их перепалки в клетке в зале возникли массовые беспорядки — болельщики Исмаилова атаковали Минеева. Драка произошла после того, как Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев в ответ ударил его микрофоном по голове. (Илья Андреев)