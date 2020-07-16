Шлеменко объяснил, почему Ян популярен не так, как Хабиб

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко сравнил популярность российских чемпионов UFC — Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна. Ян на UFC 251 победил бразильца Жозе Альдо и встал обладателем пояса в легчайшем весе.

-Хабиб стал популярным и узнаваемым в России не после боя с Элом Яквинтой, где он завоевал пояс, а после поединка с Конором Макгрегором, вокруг которого был сумасшедший ажиотаж, — цитирует Шлеменко News.ru. — Петр очень быстро дошел до титула, и ещё не успел раскатиться снежный ком его популярности. Сейчас он наверстает упущенное, я уверен. Он — чемпион. Ему теперь нужно принимать вызовы и отвечать на них

У Петра есть важное преимущество. Он показывает зрелищные бои, и этого вполне достаточно. Но не бывает всего сразу, ему нужно дать время. Тем более у него небольшая весовая категория, а в России это имеет значение. Был бы у нас тяжеловес чемпионом, совсем другой был бы охват. Но Петр провёл почти идеальный бой с досрочной победой, которая говорит об отличной тактике и подготовке на высшем уровне.