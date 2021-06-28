Хабиб Нурмагомедов: «Нравится мышление Волкова, но не со многими его взглядами я согласен»

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в интервью UFC Russia назвал бойцов, которых считает интеллектуально развитыми.

«Близких ребят брать не буду. Считаю очень интеллектуальным парнем Камару Усмана, — сказал Нурмагомедов. — Он много читает, развивается. Общался с ним в плане бизнеса, мне понравилось его видение».

«Нравится мышление Волкова, — продолжил Хабиб. — Не со многими его взглядами я согласен. Но просто нравится его мышление. Некоторые его моменты я, конечно, не понимаю, но в общем видно, что человек начитан. Другой вопрос — чем начитан, как начитан, но работает над собой».

«Нравится отстаивание своих прав, принципиальность, убежденность в своей правоте Шлеменко — как он мыслит», — отметил непобежденный боец.

Также Нурмагомедов рассказал, что Ислам Махачев, куда более интересный человек, чем он показывает себя в СМИ.

«Я считаю, что Ислам Махачев харизматичный парень, — сказал Хабиб. — Мне не нравится, как он себя показывает в СМИ. Хотя я ему всегда говорю: «Тебе стоило бы больше себя показать в СМИ — кто ты есть. Потому что люди знают, как ты дерешься, но люди не знают, как ты мыслишь». Он нераскрытый интеллектуал. Он очень харизматичный, но очень закрытый в СМИ. Он как-то себя не открывает».