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Моргенштерн рассказал, за какую сумму готов выйти на бой со Шлеменко

13:40
Моргенштерн. Фото Instagram
Моргенштерн. Фото Instagram
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Российский рэпер Моргенштерн высказался о возможном бое с Александром Шлеменко.

«За сколько я готов выйти на бой со Шлеменко? Про кого он спрашивает?

Я очень ценю свою голову и для этого боя нужна такая сумма, чтобы я согласился продолжать быть тупым. Миллионов 20 долларов — и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него», — заявил Моргенштерн в интервью You Tube-каналу Басты.

27 июня Моргенштерн в сторис Instagram предложил ввести цензуру и запретить ММА. По его словам, этот вид спорта подает плохой пример молодежи, а «добивать лежащего» не по-мужски.

19 апреля Шлеменко высказывался о возбуждении административного дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=HVVaiAZXZ-w

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