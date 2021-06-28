Моргенштерн рассказал, за какую сумму готов выйти на бой со Шлеменко
13:40
Российский рэпер Моргенштерн высказался о возможном бое с Александром Шлеменко.
«За сколько я готов выйти на бой со Шлеменко? Про кого он спрашивает?
Я очень ценю свою голову и для этого боя нужна такая сумма, чтобы я согласился продолжать быть тупым. Миллионов 20 долларов — и погнали. За эти деньги я не боюсь получить от него», — заявил Моргенштерн в интервью You Tube-каналу Басты.
27 июня Моргенштерн в сторис Instagram предложил ввести цензуру и запретить ММА. По его словам, этот вид спорта подает плохой пример молодежи, а «добивать лежащего» не по-мужски.
19 апреля Шлеменко высказывался о возбуждении административного дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков.
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