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Шлеменко — о возможном бое с Моргенштерном: «Ущербных не бью»

14:25
Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Шлеменко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец ММА Александр Шлеменко ответил на предложение Моргенштерна провести бой. Рэпер заявил, что согласится подраться за 20 миллионов долларов.

«Да кто ему даст такие деньги за то, что он получит люлей? Зачем с ним выходить на ринг? Я слабых и ущербных не бью.

Это очередной пиар-ход, вот и все. Тупой пиар-ход. Согласится ли с ним кто-то подраться? Конечно согласится. Уровень конкуренции и оппозиции не соответствует», — приводит слова Шлеменко РБК.

19 апреля Шлеменко высказывался о возбуждении административного дела против Моргенштерна за пропаганду наркотиков.

27 июня Моргенштерн в сторис Instagram предложил ввести цензуру и запретить ММА. Он считает, что этот вид спорта подает плохой пример молодежи.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60d9a7d89a794707ac54cdcd?ruid=uUjlB2CiLBMWRVs1BFosAg==

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