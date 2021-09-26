Российский средневес Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу украинского боксера Александра Усика над Энтони Джошуа в бою за звание чемпиона мира по версии WBA/IBF/WBO/IBO.

«Очень рад за Александра! Самые лучшие впечатления от боя! Так и предполагал, что бой именно так и сложится. Выиграть досрочно у Джошуа не получится, он все-таки покрупнее чем Александр. А переиграть его на скорости, на технике, на классе Александру удалось, несмотря на рассечение и пропущенные удары. Он реально заслуженно выиграл этот бой. Усик работал в лице, постоянно смещался, постоянно зашагивал за переднюю ногу. Это классика бокса. Плюс, он очень много подходил на финтах и уклонах. Мне показалось, что Усик был быстрее. Ему удавалось заходить на ударную дистанцию. Он был точнее, быстрее и в итоге выиграл», — сказал Шлеменко «СЭ».

Также Александр назвал украинского спортсмена лучшим боксером.

«Александр сейчас один из самых титулованных боксеров за всю историю бокса. Он собрал почти все пояса. На данный момент он заслуженно является лучшим боксером, с чем его можно только поздравить!», — добавил Шлеменко.

12-раундовый бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне, а его итогом стала победа украинского спортсмена единогласным решением судей. Тем самым Усик стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе.