Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Макгрегор — о Шевченко: «Валентина, ты просто потрясающая»

13:02
Теги:

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвалил Валентину Шевченко, которая в шестой раз отстояла свой титул.

«Прекрасный вечер боев. Валентина, ты просто потрясающая», — написал Макгрегор в Twitter.

Напомним, чемпионка UFC в наилегчайшем весе Шевченко защитила свой титул в бою против американки Лорен Мерфи. Бой завершился техническим нокаутом в четвертом раунде. Поединок прошел в Лас-Вегасе на турнире UFC 266.

Всего у нее 25 боев в профессиональных ММА (22 победы и 3 поражения). Шевченко — киргизо-перуанский боец. Она также является 11-кратной чемпионкой мира по муай-тай и трехкратной чемпионкой мира по кикбоксингу. В UFC у нее 13 боев, из которых 2 поражения.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Роман Шишов все материалы автора

Читайте также

Карпин отреагировал на гол Дзюбы в матче «Зенит» — «Крылья Советов»
Игоря Захаркина выжили из России завистливые ветераны. Теперь тренер возглавил аутсайдера немецкого чемпионата
В тренерском совете Федерации гандбола России призвали к пожизненной дисквалификации игроков молодежной сборной
Фигуристка Сотскова опубликовала фото топлес с цветами
Какие упражнения лучше делать школьникам в начальных классах. Комментирует тренер
vs
0
Офсайд