Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор похвалил Валентину Шевченко, которая в шестой раз отстояла свой титул.

«Прекрасный вечер боев. Валентина, ты просто потрясающая», — написал Макгрегор в Twitter.

Напомним, чемпионка UFC в наилегчайшем весе Шевченко защитила свой титул в бою против американки Лорен Мерфи. Бой завершился техническим нокаутом в четвертом раунде. Поединок прошел в Лас-Вегасе на турнире UFC 266.

Всего у нее 25 боев в профессиональных ММА (22 победы и 3 поражения). Шевченко — киргизо-перуанский боец. Она также является 11-кратной чемпионкой мира по муай-тай и трехкратной чемпионкой мира по кикбоксингу. В UFC у нее 13 боев, из которых 2 поражения.