Легенда бокса Форман раскритиковал Джошуа за выбранную тактику на бой с Усиком

Легендарный американский боксер Джордж Форман раскритиковал британца Энтони Джошуа за неуверенное выступление в бою с Александром Усиком, но при этом поздравил украинца с завоеванием поясов в супертяжелом весе.

«Посмотрел бой Джошуа — Усик: Эй Джей показался испуганным? Он потерял свою идентичность. Он не мог определиться, следовало ли ему драться в осторожней манере 12 раундов или же атаковать своей мощью. Усик — типичный левша: если ты меня не ударишь, я получу награду и ударю тебя. С Джошуа что-то было не так, он принимал урон. Кто ты такой, Эй Джей?» — написал Форман в своем Twitter.

Saw the Joshua/Usyk fight: AJ seemed afraid? He lost his identity. (should I be cautious (go 12) attack with my power?) Usyk typical southpaw «if you won't hit me I'll be award and hit you» something's wrong not AJ he took his punishments. Who are you AJ? pic.twitter.com/f8YwKt0LP8 — George Foreman (@GeorgeForeman) September 26, 2021

«Эй Джей выглядел растерянным, и я сам оказывался в такой ситуации. Он слушает слишком много людей. Нужно определиться и быть собой — панчером», — продолжил Форман.

AJ just seems confused I've been there; too many in his ear. Make up your mind and be yourself. «A puncher» https://t.co/aSi08C7wY6 — George Foreman (@GeorgeForeman) September 26, 2021

«Мои поздравления королю супертяжелого веса. Сейчас Усик — будущее бокса. «Приди и достань меня» — теперь он может сказать это всем супертяжеловесам», — заключил он.

Well High congratulations to the Heavyweight King. Usyk is the future for boxing now. «Come and get me» He can say now to them all. https://t.co/bu2NFO5lkx — George Foreman (@GeorgeForeman) September 26, 2021

12-раундовый бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне, а его итогом стала победа украинского спортсмена единогласным решением судей. Тем самым Усик стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе