Легенда бокса Форман раскритиковал Джошуа за выбранную тактику на бой с Усиком
Легендарный американский боксер Джордж Форман раскритиковал британца Энтони Джошуа за неуверенное выступление в бою с Александром Усиком, но при этом поздравил украинца с завоеванием поясов в супертяжелом весе.
«Посмотрел бой Джошуа — Усик: Эй Джей показался испуганным? Он потерял свою идентичность. Он не мог определиться, следовало ли ему драться в осторожней манере 12 раундов или же атаковать своей мощью. Усик — типичный левша: если ты меня не ударишь, я получу награду и ударю тебя. С Джошуа что-то было не так, он принимал урон. Кто ты такой, Эй Джей?» — написал Форман в своем Twitter.
«Эй Джей выглядел растерянным, и я сам оказывался в такой ситуации. Он слушает слишком много людей. Нужно определиться и быть собой — панчером», — продолжил Форман.
«Мои поздравления королю супертяжелого веса. Сейчас Усик — будущее бокса. «Приди и достань меня» — теперь он может сказать это всем супертяжеловесам», — заключил он.
12-раундовый бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне, а его итогом стала победа украинского спортсмена единогласным решением судей. Тем самым Усик стал обладателем чемпионских поясов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе
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