Андрей Семенов отреагировал на спор Дацика и Монсона о том, кто больше русский

Боец ММА Андрей «Белая Акула» Семенов отреагировал на спор Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона о том, кто из них больше русский.

«Если ты готов здесь приносить пользу, то ты уже тот, кем называешься. Кто больше русский — он или Слава? За все говорят поступки. Не слова, а поступки. Поживем — увидим», — приводит слова Семенова РЕН ТВ.

Поединок Монсона и Дацика по правилам ММА пройдет 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Их бой станет главным событием турнира.

Телеканал РЕН ТВ покажет бойцовское шоу в прямом эфире.