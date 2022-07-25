Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:59

Андрей Семенов отреагировал на спор Дацика и Монсона о том, кто больше русский

Читать «СЭ» в

Боец ММА Андрей «Белая Акула» Семенов отреагировал на спор Вячеслава Дацика и Джеффа Монсона о том, кто из них больше русский.

«Если ты готов здесь приносить пользу, то ты уже тот, кем называешься. Кто больше русский — он или Слава? За все говорят поступки. Не слова, а поступки. Поживем — увидим», — приводит слова Семенова РЕН ТВ.

Поединок Монсона и Дацика по правилам ММА пройдет 5 августа в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Их бой станет главным событием турнира.

Телеканал РЕН ТВ покажет бойцовское шоу в прямом эфире.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1004431-belaia-akula-otsenil-spor-datsika-i-monsona-o-tom-kto-bolshe-russkii
Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
0
Читайте также
Шелковица: польза и вред для организма
ЦСКА – лидер, но вряд ли надолго, «Зенит» что-то знает, «Спартаку» отдают долги, «Торпедо» тонет. Главные выводы после 2-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шлеменко назвал Дацика фаворитом в поединке с Монсоном

Мухаммад Мокаев: «Я вернусь в клетку через 12 недель в Абу-Даби»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости