Шлеменко и Исмаилов заработают по 300 тысяч долларов за бой в RCC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев озвучил гонорары Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко за бой, который они проведут летом на одном из турниров RCC в Екатеринбурге.

«RCC ребятам сейчас кроме больших денег предложить все равно ничего не может. Это в UFC можно подраться дешевле, чем в других лигах, потому что это UFC. Где-то можно подраться, потому что у лиги раскручены соцсети, или раскрученный YouTube-канал. В данном случае RCC достаточно молодая лига, и, как по мне, им пока не хватает авторитета больших боев, — сказал Гаджиев в интервью ютуб-каналу Вестник ММА. — Цена поединка — это вещь такая... Она названа вслух, и теперь любой парень, которого ты позовешь туда драться, будет называть высокие гонорары. Я слышал, что они [Шлеменко и Исмаилов] дерутся каждый за 300 тысяч долларов».

В своем последнем поединке, который состоялся 17 октября прошлого года на турнире Eagle FC 42 в Сочи, Шлеменко единогласным решением судей выиграл у Артура Гусейнова. Днем ранее, 16 октября, на той же сочинской Red-арене Исмаилов проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде. Бойцы возглавили кард турнира AMC Fight Nights 105.