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В Бахрейне пройдет «ММА Суперкубок». Хабиб и Конор могут стать капитанами России и Ирландии

01:04
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BRAVE CF проведет «ММА Суперкубок» среди сборных с призом 100 тысяч долларов.

Суперкубок планируется провести в рамках «Международной бойцовской недели» в Бахрейне в марте 2022 года. Участниками турнира станут 8 сборных, в том числе сборные России и Ирландии. При этом тренерами Ирландии и России могут стать Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов.

Турнир пройдет в формате гран-при восьмерки на выбывание. Каждую страну будут представлять 9 бойцов (7 мужчин+2 девушки) , по одному в каждой категории.

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Сергей Разин все материалы автора
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