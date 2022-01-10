В Бахрейне пройдет «ММА Суперкубок». Хабиб и Конор могут стать капитанами России и Ирландии

BRAVE CF проведет «ММА Суперкубок» среди сборных с призом 100 тысяч долларов.

Суперкубок планируется провести в рамках «Международной бойцовской недели» в Бахрейне в марте 2022 года. Участниками турнира станут 8 сборных, в том числе сборные России и Ирландии. При этом тренерами Ирландии и России могут стать Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов.

Турнир пройдет в формате гран-при восьмерки на выбывание. Каждую страну будут представлять 9 бойцов (7 мужчин+2 девушки) , по одному в каждой категории.