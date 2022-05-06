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Сегодня, 13:14

Шлеменко и Исмаилов подпишут контракт на бой в RCC 12 мая

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бойцы ММА Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов подпишут контракт на бой в промоушене RCC на следующей неделе.

Пресс-конференция с участием бойцов, в рамках которой состоится официальное подписание контракта на поединок, состоится 12 мая в МИЦ «Известия» и начнется в 13.00 (мск).

Планируется, что бой состоится в конце августа этого года.

На счету 37-летнего Шлеменко 61 победа и 13 поражений в профессиональной карьере, у 35-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья.

Александр Шлеменко
Магомед Исмаилов
ММА
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