Шлеменко и Исмаилов подпишут контракт на бой в RCC 12 мая
Бойцы ММА Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов подпишут контракт на бой в промоушене RCC на следующей неделе.
Пресс-конференция с участием бойцов, в рамках которой состоится официальное подписание контракта на поединок, состоится 12 мая в МИЦ «Известия» и начнется в 13.00 (мск).
Планируется, что бой состоится в конце августа этого года.
На счету 37-летнего Шлеменко 61 победа и 13 поражений в профессиональной карьере, у 35-летнего Исмаилова 17 побед, 3 поражения и 1 ничья.
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