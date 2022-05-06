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Сегодня, 13:57

Александр Емельяненко: «Надо будет провести реванш с Сантосом»

Емельяненко захотел снова подраться с Сантосом
Роман Шишов
Корреспондент
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Российский боец Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с бразильцем Марсио Сантосом.

«Надо будет провести реванш с Сантосом», — написал Емельяненко-младший в социальных сетях.

40-летний Емельяненко проиграл Сантосу в ноябре прошлого года удушающим приемом в первом раунде.

Всего на его счету 38 боев в ММА, из которых 28 побед. В своем последнем поединке Емельяненко победил американца Джеффа Монсона. Бой прошел на голых кулаках в феврале на турнире Hardcore FC.

Александр Емельяненко
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