Александр Емельяненко: «Надо будет провести реванш с Сантосом»

Емельяненко захотел снова подраться с Сантосом

Российский боец Александр Емельяненко заявил о желании провести реванш с бразильцем Марсио Сантосом.

«Надо будет провести реванш с Сантосом», — написал Емельяненко-младший в социальных сетях.

40-летний Емельяненко проиграл Сантосу в ноябре прошлого года удушающим приемом в первом раунде.

Всего на его счету 38 боев в ММА, из которых 28 побед. В своем последнем поединке Емельяненко победил американца Джеффа Монсона. Бой прошел на голых кулаках в феврале на турнире Hardcore FC.