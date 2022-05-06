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Сегодня, 13:01

Двалишвили и Сэндхаген согласились провести совместный бой

Роман Шишов
Корреспондент
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Грузинский боец Мераб Двалишвили и его американец Кори Сэндхаген согласились провести поединок на турнире UFC, информирует Tajikbay. Как отмечается, вскоре будет подписан контракт на этот бой.

31-летний Двалишвили провел 17 боев в ММА и одержал 13 побед. В последнем бою в сентябре прошлого года он победил нокаутом бразильца Марлона Мораеса.

30-летний Сэндхаген провел 18 боев (14 побед). В октябре 2021 года он проиграл россиянину Петру Яну.

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