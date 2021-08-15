Шлеменко хочет вернуть пояс Bellator и уже ведет переговоры о возвращении в промоушен

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко заявил, что хочет вернуть пояс чемпиона промоушена, а также рассказал об итогах переговоров с руководством организации.

«О возвращении в Bellator пока рано говорить, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». — Мне было бы очень приятно выступить на турнире в России, так как я являюсь человеком, который открыл промоушен российскому зрителю. Это было бы сказкой для меня, по сути, это мечта всей моей жизни. Я считаю, что выгоден организации в России. Это же сразу бой вечера, который будет интересен всем. Я съездил в Америку и испытал ностальгию. Был в том же месте, где дрался с Мусаси. Там понял, что если бы мы дрались пять раундов, то все могло сложиться по другому, а может и нет — процентов 70-80, что было бы по другому.

Шлеменко добавил, что в США встретился с президентом промоушена Скоттом Кокером и обсудил свои перспективы возвращения в организацию.

«Сейчас я смотрю на это все и понимаю, что где-то там болтается мой пояс. Мне хотелось бы его вернуть. Сейчас я чувствую себя отлично, но непонятная ситуация по моим переговорам уже долго длится. У нас прошла отличная встреча со Скоттом Кокером, которая продлилась где-то полчаса. Мы обсудили все моменты. Мы давно с ним не виделись — два года. И вот тогда я впервые в жизни попробовал с ним самостоятельно поговорить на английском языке. Я думаю, мы хорошо друг друга поняли», — считает боец.

14 августа Шлеменко секундировал своего ученика Андрея Корешкова, который в главном бою Bellator 264 единогласным решением судей победил десятую строчку рейтинга полусреднего веса Сабаха Хомаси.

В настоящее время «Шторм» ведет переговоры с американским промоушеном для заключения контракта. Профессиональный рекорд 37-летнего россиянина составляет 60 побед, 13 поражений и один бой был признан несостоявшимся.