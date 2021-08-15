Боец Шлеменко рассказал, чем Россия лучше США

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, чем Россия лучше Америки. По мнению спортсмена, в РФ интернет работает быстрее, чем в США.

«В США интернет хуже, чем у нас в стране, — сказал Шлеменко в интервью «СЭ». С тех же банковских карточек у нас намного проще переводы делать. У нас по номеру телефона — «чух», запулил и все».

14 августа Шлеменко секундировал своего ученика Андрея Корешкова, который в главном бою Bellator 264 единогласным решением судей победил десятую строчку рейтинга полусреднего веса Сабаха Хомаси.

В настоящее время «Шторм» ведет переговоры с американским промоушеном для заключения контракта. Профессиональный рекорд 37-летнего россиянина составляет 60 побед, 13 поражений и один бой был признан несостоявшимся.