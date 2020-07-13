Шлеменко хочет, чтобы Ян встретился с Сехудо

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, кого хочет видеть следующим соперником Петра Яна. 27-летний россиянин победил бразильца Жозе Альдо на турнире UFC 251 и стал чемпионом организации в легчайшем весе.

— Хотелось бы посмотреть за поединком Яна с Сехудо, — цитируют Шлеменко «Известия». — У ударников в этом весе против россиянина практически нет шансов. А вот увидеть его бой с хорошим, разносторонним борцом было бы интересно. Как он справится, как будет работать. Думаю, что поединок с Сехудо вполне вероятен, эти парни должны выяснить свои отношения на ринге.

«Он сломал Альдо психологически». Реакция Шлеменко на победу Петра Яна