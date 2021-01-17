Шлеменко: «Хабиб вернется только ради реванша с Конором»

Российский боец MMA Александр Шлеменко прокомментировал «СЭ» новость о том, что Хабиб Нурмагомедов, возможно, вернется в UFC после матча-реванша Дастина Порье и Конора Макгрегора, который состоится в ночь с 23 на 24 января.

— Всем понятно и без заявления Хабиба, что все зависит от выступления Конора против Порье. Почему? Потому что для Дана Уайта и для UFC, наверно, самый интересный бой — это реванш Конора с Хабибом.

Представьте, что Конор выходит на бой, сейчас есть некая договоренность, реванш, а Конор выходит и проигрывает на первой минуте. О чем тогда эта договоренность? Думаю, здесь Хабиб дал всем понять, что через неделю будут реальные новости.

— Предполагали, что Хабиб, возможно, вернется, учитывая, с какой формулировкой он уходил — дал обещание маме?

— Ничего не предполагаю в этой ситуации, это же жизнь. Здесь все может произойти. Возможно, он соскучился. Он же долгое время занимался. Уверен, что он сейчас тоже тренируется, помогает своим ребятам, но это немного другое.

— Будет ли интересно для Хабиба, если победит Порье?

— Однозначно это не будет интересно. Если победит Порье, то тогда, скорее всего, мы услышим: «Ребят, давайте еще проведите какой-то бой. Поставьте, к примеру, Оливейру с Порье, Майклом Чендлером или еще с кем-то».

— Многие считают, что Хабиб просто выбивает у Даны большой гонорар?

— Однозначно, за возвращение он получит значительно больше, чем раньше. Но пока рано что-то говорить — бои еще не прошли.

(Константин Колмаков, Екатерина Звенигородская)