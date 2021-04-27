Бразилец пригрозил Шлеменко досрочной победой: «Будет война»

Бразильский боец Марсио Сантос (16-5) в интервью «СЭ» поделился мнением о поединке с Александром Шлеменко (59-13), который состоится 7 мая во Владивостоке на турнире АМС Fight Nights.

«Шлеменко — российская суперзвезда, — сказал Сантос. — Он давно известен в России, выступал в Bellator. Я довольно много читал о его карьере, знаю, что он часто побеждал и что у него много фанатов в России. Этот бой действительно важен для меня. Он даст новое развитие моей карьере, так что мне нечего терять.

В клетке будет война. Думаю, получится очень жесткий бой. Шлеменко полтора года не дрался, очень хочет вернуться в клетку. Надеюсь на отличный бой, хочу закончить его во втором-третьем раунде, когда соперник немного устанет».

Марсио Сантос проходит подготовку в Дагестане.

«Я люблю тебя, Дагестан! — сказал он. — Я в Махачкале во второй раз, меня тут сразу хорошо приняли, даже не ожидал такого. Очень интенсивно тренируюсь в академии Dagestan Fighter. Также я ездил в Хасавюрт — в зал «Каганат». Теперь я будто совсем другой, новый боец. И зовут меня Марсио Педра Гамач Дагестанский (pedra в переводе с португальского — камень, это прозвище Сантоса; гамач — камень в переводе с аварского. — Прим. «СЭ»).

«Шлеменко, я иду за тобой!» — обратился бразильский боец к сопернику.