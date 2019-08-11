Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе

Боец ММА Валентина Шевченко, имеющая гражданство Киргизии, России и Перу, победила американку Лиз Кармуш на турнире UFC Fight Night 156 единогласным решением судей – 50-45, 50-45, 50-45. На протяжении всех пяти раундов Шевченко имела преимущество над соперницей.

31-летняя спортсменка, являющаяся чемпионкой организации, одержала 18-ю победу в карьере при трех поражениях. Одно из них нанесла Кармуш в 2010 году техническим нокаутом.

Шевченко провела вторую защиту титула в полулегком весе. В первой защите пояса UFC Валентина победила Джессику Ай.