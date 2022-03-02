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Сегодня, 11:28

«Несправедливо отстранены от выступлений на престижных соревнованиях». Президент Союза ММА — о решении IMMAF

Президент Союза ММА России Габдуллин заявил, что IMMAF приняла несправедливое решение
Роман Шишов
Корреспондент

Совет Международной федерации смешанных боевых единоборств IMMAF принял решение приостановить членство Союза ММА России. Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин заявил, что принцип «спорт вне политики» давно попран.

«Очевидно, что спорт превратился в политический инструмент. Давно попран принцип — спорт вне политики, — отметил Габдуллин. - Наши бойцы являются не просто лучшими, они задают планку ММА в мире.

Сборная, которая 8 лет подряд занимала первое общекомандное место на чемпионатах мира и Европы, лишена возможности доказать свое лидерство. Ребята, которые годами шли к этому, несправедливо отстранены от выступлений на престижных соревнованиях".

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