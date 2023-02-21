Том Аспиналл рассказал, почему Джонсу не получится доминировать в тяжелом весе

Шестой номер рейтинга UFC в тяжелом весе Том Аспиналл (12-3) уверен, что в тяжелом весе у экс-чемпиона в полутяжелом весе Джона Джонса (26-1) не будет преимущества в габаритах.

«Огромное преимущество Джонса, которое он имеет в полутяжелом весе, — это его рост, — сказал британец в интервью Джамалу Ниазу. — Он проводит много тейкдаунов за счет длины своих конечностей. Я не дискредитирую его борьбу — он прекрасный борец, но я имею в виду, что у него огромное преимущество в полутяжелом из-за своих габаритов. В то время как в тяжелом весе у него не будет преимущества в росте, он будет выглядеть обычным тяжеловесом.

Если вы хотите, чтобы я назвал победителя [боя Джонс — Ган], то, на мой взгляд, в ММА в тяжелом весе победителя выбрать невозможно. Любой может победить любого, это опасный дивизион. Я не знаю, кто победит, поэтому это так интересно. Вот почему это не бокс».

Джонс подерется с Сирилом Ганом (11-1) за вакантный титул чемпиона UFC в тяжелом весе на UFC 285. Турнир пройдет 4 марта на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.