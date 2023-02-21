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Сегодня, 08:29

Нассурдин Имавов успешно перенес операцию на лодыжке

Давид Хачатрян
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Нассурдин Имавов.
Фото Соцсети Нассурдина Имавова

Полусредневес UFC Нассурдин Имавов (12-4) сообщил, что он не сможет тренироваться в течение следующих нескольких месяцев из-за операции на ноге.

«Привет, ребята. Операция на моей лодыжке прошла отлично, и теперь мне нужно быть с ней полегче в течение следующих нескольких месяцев. Отдых будет ключевым фактором, но не волнуйтесь, я не дам себе расслабиться и буду использовать эти ближайшие месяцы с умом, чтобы стать лучше во всех других аспектах, в которых я могу!», — написал Имавов в Twitter.

Шон Стрикленд (26-5) победил Имавова единогласным решением судей. Бой состоялся 14 января на UFC Fight Night 217 в Лас-Вегасе, США.

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