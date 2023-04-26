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Сегодня, 14:07

Sherdog представил топ-10 бойцов 2010-х годов. Хабиб занял третье место

Давид Хачатрян
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Хабиб Нурмагомедов.
Фото UFC

Портал Sherdog опубликовал список лучших бойцов MMA 2010-х годов.

При составлении списка учитывались только те достижения, которые имели место в период с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года, сообщает Sherdog.

Топ-10 бойцов 2010-х годов по версии Sherdog:

1. Джон Джонс

2. Деметриус Джонсон

3. Хабиб Нурмагомедов

4. Даниэль Кормье

5. Аманда Нуньес

6. Жозе Альдо

7. Конор Макгрегор

8. Стипе Миочич

9. Генри Сехудо

10. Андерсон Сильва

Ранее Sherdog опубликовал топ-10 лучших грэпплеров в истории, топ-10 лучших ударников в истории и топ-10 бойцов с самым сильным ударом. Лучшим грэпплером был признан Хабиб Нурмагомедов (29-0), ударником — Андерсон Сильва (34-11), а бойцом с самым сильным ударом — Франсис Нганну (17-3).

Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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