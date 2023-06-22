Шавкат Рахмонов ответил Гастелуму: «Погнали!»

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе казахстанец Шавкат Рахмонов (17-0) отреагировал на видеообращение Келвина Гастелума (18-8), который заявил, что принимает вызов Рахмонова и предлагает подраться 16 сентября в Лас-Вегасе.

«Погнали!» — написал Рахмонов в Twitter.

Рахмонов победил Джеффа Нила (15-5) сабмишном в третьем раунде. Бой состоялся 4 марта на UFC 285 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Гастелум в прошлом бою одолел Криса Кертиса (30-10) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.



