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Сегодня, 12:29

Хабиб — о тренерской работе: «Считаю, что быть наставником намного тяжелее, чем бойцом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о нелегкой работе тренера.

«Я считаю, что быть наставником намного тяжелее, чем просто быть бойцом. Когда я был действующим спортсменом я мог контролировать только свою карьеру, бойцовскую жизнь. А сейчас приходится кого-то контролировать, следить за ними, а это очень тяжело. И когда спортсмены становятся уже звездами, чемпионами, то с ними очень тяжело. Как они говорят: «От меня похвалы не дождешься». Но я им всегда говорю, что я здесь не для похвалы, а для того, чтоб показывать ваши минусы и недоработки. Может я неправ, но результат пока показывает, что мы двигается в правильную сторону», — сказал Хабиб в интервью телеканалу UDAR.

7 января Нурмагомедов решил окончательно покинуть индустрию ММА. 34-летний спортсмен выступал в UFC с 2012 года по 2020, на его счету 13 побед в 13 поединках в промоушене, россиянин был чемпионом лиги в легком весе.

Под руководством Нурмагомедова Ислам Махачев (23-1) стал чемпионом UFC в легком дивизионе, а Усман Нурмагомедов (16-0) — чемпионом Bellator в легком дивизионе.

Источник: UDAR
Хабиб Нурмагомедов
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