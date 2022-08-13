Шара Буллет бросил вызов Шлеменко: «Если не согласится, то он должен признать, что я номер один»

Российский боец Шара Буллет дебютировал в лиге RCC с победы над первым номером среднего веса Сергеем Мартыновым.

Сразу после боя он бросил вызов экс-чемпиону Bellator Александру Шлеменко и заявил, что готов выйти в клетку уже на RCC 12 вместо Александра Илича. Бой Шлеменко и Илича станет главным событием шоу.

«Я год гоняюсь за Александром Шлеменко, за Владимиром Минеевым, за Магомедом Исмаиловым. В прошлом году Магомед Исмаилов создал хайп с поездом и выехал на нем. Кидал дрова в этот поезд. И очень большой хайп был в среднем весе. Я как-то успел заскочить в этот поезд. А Магомед Исмаилов пересел в другой поезд: Александр Шлеменко и в клетке RCC — и выехал на нем. Я решил догнать этот поезд. И сейчас я надеюсь, что в нем я пассажир опоздавший, но хочу догнать и опередить.

Если организаторам интересно, то бой будет. Все зависит от Александра Шлеменко. Он легенда и ветеран единоборств. Возможно, он где-то не на пике, а я на пике. Молодой и амбициозный. И многие скажут, что он на закате, а я на пике, и это нечестно. Но я видел бои, где списывали со счетов Шлеменко, а он выходил и показывал такие бои красочные. Где-то были в карьере моменты, когда я начал за него болеть, потому что он показывал характер, волю, дух и побеждал в сложных боях. И сейчас пришло время, когда я молодой и могу с ним подраться с тем, за кого я болел и переживал. Все зависит от Александра, если он согласится со мной драться. А если не согласится, то он должен признать, что я номер один", — цитирует Буллета пресс-служба RCC.

Напомним, что турнир RCC 12 пройдет 26 августа в Екатеринбурге.