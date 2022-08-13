Емельяненко о тех, кто считает Дацика фаворитом в бою с ним: «Лохи. Пусть извинятся»

Александр Емельяненко назвал лохами тех, кто считает Дацика фаворитом в поединке с ним

Российский боец Александр Емельяненко обратился к тем, кто считает Вячеслава Дацика фаворитом в поединке с ним.

— Что скажете тем, кто считает Дацика фаворитом в вашем поединке с ним?

— Лохи. Пусть смотрят и учатся разбираться в спорте, не делают поспешных выводов и заключений. И пусть извинятся за свое предвзятое мнение обо мне, — сказал Емельяненко «СЭ» на турнире RCC Intro в Екатеринбурге.

Бой Емельяненко и Дацика состоится 24 сентября на турнире лиги Hardcore Boxing.