Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:20

Емельяненко о тех, кто считает Дацика фаворитом в бою с ним: «Лохи. Пусть извинятся»

Александр Емельяненко назвал лохами тех, кто считает Дацика фаворитом в поединке с ним
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Читать «СЭ» в
Александр Емельяненко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Российский боец Александр Емельяненко обратился к тем, кто считает Вячеслава Дацика фаворитом в поединке с ним.

— Что скажете тем, кто считает Дацика фаворитом в вашем поединке с ним?

— Лохи. Пусть смотрят и учатся разбираться в спорте, не делают поспешных выводов и заключений. И пусть извинятся за свое предвзятое мнение обо мне, — сказал Емельяненко «СЭ» на турнире RCC Intro в Екатеринбурге.

Бой Емельяненко и Дацика состоится 24 сентября на турнире лиги Hardcore Boxing.

Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
0
Читайте также
Тан и айран: польза кисломолочных напитков для организма человека
ЦСКА струсил, а «Зенит» рано короновать. Главные выводы по итогам матча «Зенит» - ЦСКА 5-го тура РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шара Буллет победил Сергея Мартынова нокаутом на RCC Intro 22

Шара Буллет бросил вызов Шлеменко: «Если не согласится, то он должен признать, что я номер один»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости