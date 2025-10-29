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29 октября 2025, 10:33

Шахаров — о дебюте в Power Slap: «Два года ждал приглашения в лигу»

Сергей Ярошенко

Казахстанский атлет Данияр Шахаров рассказал о предстоящем дебюте в лиге Даны Уайта Power Slap.

«Наш бой должен был состояться на прошлом турнире в Абу-Даби. Соперник не смог получить визу. Поединок перенесли в Эр-Рияд. Очень крутая организация. Я два года ждал приглашения в лигу. Рад, что выступлю на турнире. Соперник сильный. У него четыре победы в соревнованиях по пощечинам. Прошли жеребьевку. Моему сопернику повезло больше, он будет бить первым. Здесь меня поддерживает мой менеджер Тимур Хакими и команда KO Nation. Еще мой большой брат, настоящий боец и человек с большим сердцем — Василий Камоцкий. Я готов показать бойцовский характер и газовать до конца», — цитирует Шахарова Metaratings.kz.

Шахаров проведет дебютный поединок против Адедирана Кабиру из Нигерии на турнире Power Slap 17.

Источник: Metaratings.kz
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