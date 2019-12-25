Серроне ответил на обвинения в сдаче боя с Макгрегором

Американский боец Дональд «Ковбой» Серроне ответил на слухи о том, что он проиграет ирландцу Конору Макгрегору за большой гонорар от UFC. Бой состоится 18 января в Лас-Вегасе на шоу UFC 246. Поединок пройдет в полусреднем весе (до 77,1 кг).

— Черт побери, конечно, я не прогнусь, — сказал Серроне в интервью MMA Fighting. — Вокруг много всякого дерьма, люди все время говорят мне: «Слышал, тебе заплатят за то, чтобы ты поддался». В мире нет такого количества денег, чтобы заставить меня поддаваться. Я бы никогда не смог смотреть на себя в зеркало, если бы кто-то заплатил мне за то, чтобы я намеренно проиграл. Такого дерьма никогда не случится. Я бы предпочел драться бесплатно, чем взять деньги за поражение.

На счету 36-летнего Серроне 36 побед и 13 поражений в ММА. Он рекордсмен UFC по числу выигрышей — 18. У 31-летнего Макгрегора — 21 побед и 4 поражения в ММА.