Серроне оказался тяжелее Фергюсона. Процедура взвешивания перед турниром UFC 238

В Чикаго прошла официальная процедура взвешивания бойцов перед турниров UFC 238. Бои пройдут в ночь с 8 на 9 июня.

Главным поединком вечера станет титульный поединок за пояс чемпиона в легчайшем весе между Генри Сехудо и Марлоном Моресом. Они показали одинаковый вес.

Кроме того, в основном карде турнира пройдет бой Тони Фергюсона и Дональда Серроне. Последний оказался на 200 грамм тяжелее.

Результаты взвешивания основного карда:

Легчайший вес, до 62 кг. Валентина Шевченко (56,2 кг) – Джессика Ай (56,7 кг);

Генри Сехудо (60,8 кг.) – Марлон Мораес (60,8 кг.);

Джимми Ривера (61,7 кг.) – Петр Ян (61,7 кг.);

Полусредний вес, до 66 кг. Тони Фергюсон (70,3 кг.) – Дональд Серроне (70,5 кг.)

Тяжелый вес, до 120 кг. Тай Туйвас (117,5 кг.) – Благой Иванов (113,8 кг.)