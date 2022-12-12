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12 декабря, 16:00

Серхио Петтис: «Другого Конора Макгрегора никогда не будет»

Давид Хачатрян
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Чемпион Bellator в наилегчайшем весе Серхио Петтис (22-5) заявил, что Пэдди Пимблетт (20-3) — это не боец уровня Конора Макгрегора (22-6).

«Другого Конора Макгрегора никогда не будет, — написал Петтис в Twitter. — Его навыки и мышление друг друга дополняли. Нельзя просто верить, что ты лучший — ты должен доказывать это на деле. И Макгрегор это доказал. Он изменил игру, и теперь это не повторить. Многие пытались.

У него (Пимблетта. — Прим. «СЭ») есть энергия суперзвезды, но ему нужно поднапрячься в зале, совершенствовать свои навыки. Не думаю, что это была не его ночь. Он просто столкнулся с более серьезным соперником. Гордон — настоящий боец, и он это доказал".

10 декабря на UFC 282 в Лас-Вегасе Пимблетт победил Джареда Гордона (19-6) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Конор Макгрегор
Пэдди Пимблетт
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