Джигурда проведет бой в рамках промоушена «Наше дело»

Актер Никита Джигурда проведет бой в рамках турнира промоушена «Наше дело», сообщает пресс-служба организации.

Бой запланирован по правилам кулачного боя в перчатках ММА 18 сентября.

По словам шоумена, ведущий Владимир Соловьев испугался возможного боя с ним, поэтому он решил вызвать адвоката Сергея Жорина.

В видео-обращении, опубликованном на канале промоушена, Никита называет Жорина подлецом и адвокатом-оборотнем. По словам актера, адвокат неоднократно обманывал клиентов, а также его и его супругу.

«Бить буду сильно, но аккуратно», — сказал Джигурда.

«Мы с командой увидели, что Никита часто бросает вызовы и конфликтует со многими известными людьми. Поэтому мы связались с ним и предложили ему площадку, где он может провести бой», — заявил основатель промоушена «Наше дело» Артур Арутюнян.