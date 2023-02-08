Сергей Спивак вошел в топ-10 тяжелого веса UFC

Тяжеловес UFC Сергей Спивак (16-3) поднялся на четыре позиции вверх в рейтинге тяжелого веса после доминирующей победы над американцем Дерриком Льюисом (26-11).

Сейчас Спивак занимает восьмую строчку рейтинга. Льюис, напротив, опустился на три строчки вниз и оказался на 10-м месте в рейтинге.

Спивак идет на серии из трех побед. В прошлом бою он победил Льюиса сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 4 февраля на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе, США.