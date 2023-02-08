Генри Сехудо дал прогноз на бой Конора и Чендлера: «Он его раскусит»

Бывший двойной чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе Генри Сехудо (16-2) уверен, что бывший двойной чемпион в полулегком и легком весе Конор Макгрегор (22-6) сделал правильный выбор, решив подраться с Майклом Чендлером (23-8).

«Конор Макгрегор — очень умный человек, потому что он выбрал правильного соперника, — отметил Сехудо на своем YouTube-канале. — Майкл Чендлер — самый зрелищный боец. Чендлер любит наносить силовые удары, и я думаю, что это очень хорошо подходит под стиль Конора Макгрегора. Почему я так говорю? Потому что у Конора Макгрегора лучшие удары. Он гораздо более точен. Если ты стоишь перед ним, Конор тебя раскусит. Конор предугадает твои действия и всадит тебе свой удар».

Макгрегор и Чендлер станут наставниками на The Ultimate Fighter 31. В конце сезона они проведут друг с другом бой.