Махачев — Волкановски: полный кард UFC 284
В ночь с 11 на 12 февраля на RAC Arena в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284. Начало — в 02.00 по московскому времени. Поединок Махачев — Волкановски стартует не раньше 06.00.
Посмотреть UFC 284 можно в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. За текстовой онлайн-трансляцией боя можно следить на сайте «СЭ».
Основной кард
Тайсон Педро (Австралия) — Модестас Букаускас (Литва);
Джошуа Кулибао (Австралия) — Мелсик Багдасарян (Армения);
Шэннон Росс (Австралия) — Клейдсон Родригес (Бразилия);
Джейми Малларки (Австралия) — Франциско Прадо (Аргентина);
Джек Дженкинс (Австралия) — Дон Шэйнис (США);
Лома Лукбунми (Таиланд) — Элис Рид (США);
Шейн Янг (Новая Зеландия) — Блейк Билдер (США);
Зубайра Тухугов (Россия) — Элвис Бреннир (Бразилия).
Основной кард
Ислам Махачев (Россия) — Александр Волкановски (Австралия);
Яир Родригес (Мексика) — Джош Эмметт (США);
Джек Делла Маддалена (Австралия) — Рэнди Браун (Ямайка);
Джастин Тафа (Новая Зеландия) — Паркер Портер (США);
Джимми Крут (Австралия) — Алонсо Менифилд (США).