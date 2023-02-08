Махачев — Волкановски: полный кард UFC 284

В ночь с 11 на 12 февраля на RAC Arena в Перте (Австралия) состоится турнир UFC 284. Начало — в 02.00 по московскому времени. Поединок Махачев — Волкановски стартует не раньше 06.00.

Посмотреть UFC 284 можно в прямом эфире на телеканалах «Матч Боец» и сайте matchtv.ru. За текстовой онлайн-трансляцией боя можно следить на сайте «СЭ».

Основной кард

Тайсон Педро (Австралия) — Модестас Букаускас (Литва);

Джошуа Кулибао (Австралия) — Мелсик Багдасарян (Армения);

Шэннон Росс (Австралия) — Клейдсон Родригес (Бразилия);

Джейми Малларки (Австралия) — Франциско Прадо (Аргентина);

Джек Дженкинс (Австралия) — Дон Шэйнис (США);

Лома Лукбунми (Таиланд) — Элис Рид (США);

Шейн Янг (Новая Зеландия) — Блейк Билдер (США);

Зубайра Тухугов (Россия) — Элвис Бреннир (Бразилия).

Основной кард

Ислам Махачев (Россия) — Александр Волкановски (Австралия);

Яир Родригес (Мексика) — Джош Эмметт (США);

Джек Делла Маддалена (Австралия) — Рэнди Браун (Ямайка);

Джастин Тафа (Новая Зеландия) — Паркер Портер (США);

Джимми Крут (Австралия) — Алонсо Менифилд (США).