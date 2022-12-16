Сергей Морозов: «Не хватает ли мне лесов в Казахстане? Я уже стал степным человеком»

Русский боец UFC из Казахстана Сергей Морозов (18-5) в интервью «СЭ» рассказал, почему ему не приносит никакого дискомфорта жить в степном климате.

— Насколько тебе в Актобе не хватает богатства природы? Все-таки в тебе немало русского, а для нас, русских, очень важна наша природа: леса, луга, озера, реки. В Актобе же одна степь.

— Знаешь, наверное, я уже стал степным человеком. Я же там родился, я же не переехал из России, из лесов. Я там родился, я там вырос, во мне вся эта ментальность степного народа. Многие это видят, многие это понимают. Конечно, классно, когда приезжаешь в лес, картинка меняется. Когда снег там, лес, вот это все, зелень полностью. Конечно, это классно, глаза отдыхают, сам немножко перезагружаешься. Говорю, где я только ни был, меня туда тянет, в степь (смеется). Мне надо, чтобы была степь, чтобы пахло полынью (смеется).

В ночь на 18 декабря Морозов подерется с Джорни Ньюсоном на UFC Vegas 66.