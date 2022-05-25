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Сегодня, 11:44

Штырков: «В один миг Кудряшов или Вагабов могут стать моими соперниками даже по фигурному катанию»

Штырков заявил, что не собирается смотреть бой Кудряшова против Вагабова
Виктория Кравченко
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Известный российский боец ММА Иван Штырков рассказал, что не планирует смотреть боксерский поединок между чемпионом AMC Fight Nights Вагабом Вагабовым и профессионалом Дмитрием Кудряшевым.

— Иван, будешь следить за противостоянием Вагабов — Кудряшов?

— Нет, смотреть точно не буду, а результат узнаю из социальных сетей.

— Почему? Сейчас идет такая тенденция, что в один миг один из них может стать твоим соперником — по боксу.

— Ну, когда станет, тогда и посмотрю их бой в записи, если нужно будет что-то проанализировать. Сейчас такая тенденция пошла, что и по ММА один из них в миг может стать моим соперником, и по фигурному катанию, и по настольному теннису, — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru.

Бой Вагабов — Кудряшов состоится 11 июня в Москве на турнире PRAVDA

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/styrkov-v-odin-mig-kudryasov-ili-vagabov-mogut-stat-moimi-sopernikami-daze-po-figurnomu-kataniyu-38869/
Иван Штырков
ММА
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