Штырков: «В один миг Кудряшов или Вагабов могут стать моими соперниками даже по фигурному катанию»

Известный российский боец ММА Иван Штырков рассказал, что не планирует смотреть боксерский поединок между чемпионом AMC Fight Nights Вагабом Вагабовым и профессионалом Дмитрием Кудряшевым.

— Иван, будешь следить за противостоянием Вагабов — Кудряшов?

— Нет, смотреть точно не буду, а результат узнаю из социальных сетей.

— Почему? Сейчас идет такая тенденция, что в один миг один из них может стать твоим соперником — по боксу.

— Ну, когда станет, тогда и посмотрю их бой в записи, если нужно будет что-то проанализировать. Сейчас такая тенденция пошла, что и по ММА один из них в миг может стать моим соперником, и по фигурному катанию, и по настольному теннису, — цитирует Штыркова MMA.Metaratings.ru .

Бой Вагабов — Кудряшов состоится 11 июня в Москве на турнире PRAVDA