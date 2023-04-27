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Сегодня, 16:58

Хрюнов рассказал, почему Александр Емельяненко подерется с Ершовым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Промоутер «Бойцовского клуба Рен ТВ» Владимир Хрюнов объяснил выбор очередного соперника для Александра Емельяненко и выразил готовность организовать ему в будущем бой с Алексеем Олейником.

«Бой Алексея Олейника и Александра Емельяненко мы готовы рассмотреть в будущем, но сейчас у них другие соперники. Дело в том, что любое действие Александра сопровождается очень громкими медиапоследствиями, а Евгений Ершов у нас отличился. Он пытался снять промо-ролик в зоопарке со слоном. Александр на это остро отреагировал и решил его повоспитывать», — приводит слова Хрюнова MMA.Metaratings.ru.

26 мая на турнире «Бойцовского клуба Рен ТВ» в Москве Александр Емельяненко проведет бой с блогером и бойцом поп-ММА Евгением Ершовым, а Алексей Олейник в главном событии вечера встретится с британским тяжеловесом Оли Томпсоном.

Ранее Ершов полез в вольер к слону, чтобы прорекламировать бой с Емельяненко, но был задержан охраной московского зоопарка.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/vse-iz-za-rolika-v-zooparke-so-slonom-khryunov-rasskazal-pochemu-aleksandr-emelyanenko-poderetsya-s-ershovym-246586/
Александр Емельяненко
Алексей Олейник
Владимир Хрюнов
UFC
ММА
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