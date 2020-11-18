Сергей Харитонов: «Яндиев говорил про себя, что он королевских кровей»

Боец Bellator Сергей Харитонов рассказал про общение с бойцом UFC Адамом Яндиевым, когда они были приятелями.

13 ноября на турнире по ММА в Москве 32-летний Яндиев напал на 40-летнего Харитонова и его 41-летнего друга Руслана Абдо. В результате обоим понадобилась госпитализация. В отношении Яндиева были возбуждены два уголовных дела.

«Я сейчас вспоминаю те моменты, когда мы были с ним в Таиланде, — сказал Харитонов. — Мы приехали туда вместе, и он с первого дня про Ингушетию говорил всякие гадости: «Все ингуши там такие, такие. Я вообще не ингуш, у меня какая-то другая национальность. Я каких-то царских кровей, императорских». Он сам ингуш и такое про людей говорил — что они непорядочные и не умеют себя вести. Каждый день он мне это внушал и втирал. Говорил: «Люди с севера такие и такие».

«А у меня столько друзей в Ингушетии, — отметил боец. — Мне там первую машину подарили в 2001 году. Всегда был там гостем, меня там встречают, вкусно кормят, отличное отношение. А он: «Они такие, они предатели, подлецы». Он всегда выделял, что он не ингуш, а каких-то королевских кровей и вообще другой. Для меня это было неприятным, мы же общались. Не скажу же в глаза: «Что ты несешь вообще?» Сами знаете мою ситуацию, я не могу так сказать. Мне очень было неприятно, но, честно скажу, я все это проглатывал и просто делал вид, что не замечал, что он говорит». (Илья Андреев)