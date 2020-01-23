Сергей Харитонов: «Саше Емельяненко по кайфу, когда о нем говорят, что он пьяный кому-то врезал»

Российский боец ММА Сергей Харитонов прокомментировал «СЭ» арест Александра Емельяненко в Анапе за пьяный дебош.

— Не слежу за ним, честно, — сказал Харитонов. — Вот, вчера устроил пьяный дебош, как вы мне сказали. Так будет всегда, человека не изменишь. Нет, конечно, есть люди, которые что-то переосмысливают, меняются, но это не Саша. Саше по кайфу, что о нем говорят, когда говорят, что он пьяный кому-то врезал, побил посуду, или что он пьяный ехал за рулем.

— Ему по кайфу, народу тоже приятно смотреть. Все веселятся, — отметил боец. — У нас в стране как: пока не коснется лично тебя, будешь кайфовать и веселиться. Не твою же маму, жену или дочь изнасиловали, коснулось кого-то другого. Люди думают, что их такое никогда не коснется, а это совсем не так. Когда человек это прочувствует, начнет относиться по-другому. Саша — своего рода клоун, веселит народ. Выпил-закусил-посмеялись. Из машины пьяного вдесятером вытащат — герой! Я не против, если народу нравится, то почему нет? (Илья Андреев)