Сергей Харитонов: «Реванш с Емельяненко близок как никогда»

Российский боец ММА Сергей Харитонов рассказал «СЭ», что их бой с Александром Емельяненко близок как никогда.

Ранее Емельяненко заявил, что попросит руководство лиги АСА устроить ему поединок с Харитоновым.

— Можно ли сказать, что на данный момент ваш реванш максимально близок за все время?

— Максимально близок и максимально актуален на сегодня.

— Если он не состоится в ближайшие два года, то не состоится никогда?

— Я думаю, что он состоится. А если не состоится в ближайшее время, то не состоится уже никогда.

Первый бой между Харитоновым и Емельяненко состоялся в 2006 году на шоу Pride. Тогда Емельяненко победил техническим нокаутом. На счету 39-летнего Харитонова 31 победа и 8 поражений в ММА. У 38-летнего Емельяненко 28 побед, 7 поражений и 1 ничья. (Илья Андреев)

«При встрече скажу ему: «Ты за языком своим следи!» Реванш Емельяненко и Харитонова близок как никогда