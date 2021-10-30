Сергей Харитонов: «Поздравляю Сашу Волкова, но я не кайфанул от боя»

Российский боец Bellator Сергей Харитонов прокомментировал победу Александра Волкова над поляком Марчином Тыбурой в поединке главного карда турнира UFC 267.

«Никто особо не рисковал, Тыбура даже больше это делал. Саня ловил поляка на контратаках, перехватывал, где-то не давал перевести бой в партер. Первый раунд был за Волковым, второй — за Тыбурой, третий — снова за Сашей, вот и все. Выиграл, но я не кайфанул от боя. Не такой это соперник. Сам по себе люблю, когда адреналин, когда обмен жесткими ударами, а тут такого не было. Саня потихонечку, аккуратно выиграл. Молодец! Поздравляю, но я люблю, чтобы была рубка», — сказал Харитонов «СЭ».

Бой продлился все три раунда. Волков победил единогласным решением судей.

Поединок прошел в рамках тяжелого веса. 32-летний Волков одержал 34 победы в ММА при 9 поражениях. У его соперника 22 победы и 7 поражений.