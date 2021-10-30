Боец легкого веса UFC Ислам Махачев после победы над Дэном Хукером призвал промоушен дать ему бой за пояс.

«Вот и настало время. Теперь я могу говорить. 9 побед подряд — я готов к титульному бою. Сейчас этот дивизион в спящем состоянии, я хочу раскачать его. Финиш? Когда я перевожу соперника — я могу финишировать любого. Мой грэпплинг на другом уровне, лучший в этом дивизионе. Для всех этих ребят бои — бизнес. Они выигрывают, проигрывают... Я же хочу забрать этот пояс и долго удерживать его», — сказал Махачев в октагон-интервью после поединка.

Мачахев победил Хукера кимурой на UFC 267 в Абу-Даби. Российский боец идет на 9 победах подряд в легком весе.