Харитонов считает, что Махачев победит Оливейру

Российский боец ММА Сергей Харитонов поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Исламом Махачевым (22-1) и Чарльзом Оливейрой (33-8) за вакантный пояс UFC в легкой весовой категории.

«Ничего не жду. Честно, нет такого боя, чтобы я ожидал, такого нет. Своих боев хватает. Если брать футбол, то я смотрю самые принципиальные матчи. Ислама посмотрю — если спать не буду, гляну. Устал от этих боев. Если буду не на сборах, посмотрю с удовольствием. Если нет, результат все равно узнаю. Думаю, Ислам победит. Оливейра — серьезный боец. Но Ислам должен победить. Ставки на него большие», — приводит слова Харитонова Eurostavka.ru.

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.

Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе (США).