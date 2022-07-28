Павлович ответил Льюису, оскорбившему Россию

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович в интервью «СЭ» прокомментировал оскорбительное заявление своего соперника Деррика Льюиса в адрес России.

— Как тебе слова Льюиса про то, что люди в России и Германии уже рождаются со знаком свастики?

— Вот, смотри, сколько миллионов людей, кто-то что-то говорит, тебе есть до этого дело? Один из миллиарда что-то сказал, нет до этого никакого дела.

— То есть из-за таких слов для тебя этот бой личным не становится?

— Конечно, нет. Я же понимаю, он пытается залезть в голову. Я в этом плане настолько спокоен. Когда ты проводишь такую большую работу, основная цель с ним не дебаты, основная цель — в клетке. Говорит пускай все что угодно.

Поединок Павловича и Льюиса пройдет на UFC 277 в ночь на 31 июля в Далласе.