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Сегодня, 22:25

Павлович ответил Льюису, оскорбившему Россию

Никита Горшенин
Корреспондент
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Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович в интервью «СЭ» прокомментировал оскорбительное заявление своего соперника Деррика Льюиса в адрес России.

— Как тебе слова Льюиса про то, что люди в России и Германии уже рождаются со знаком свастики?

— Вот, смотри, сколько миллионов людей, кто-то что-то говорит, тебе есть до этого дело? Один из миллиарда что-то сказал, нет до этого никакого дела.

— То есть из-за таких слов для тебя этот бой личным не становится?

— Конечно, нет. Я же понимаю, он пытается залезть в голову. Я в этом плане настолько спокоен. Когда ты проводишь такую большую работу, основная цель с ним не дебаты, основная цель — в клетке. Говорит пускай все что угодно.

Поединок Павловича и Льюиса пройдет на UFC 277 в ночь на 31 июля в Далласе.

Сергей Павлович
UFC
ММА
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